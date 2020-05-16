ألمانيا: لن يكون هناك إلزاماً بتلقي المواطنين لقاح كورونا في حال توفره

قال رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا، هيلغه براون، أنه لن يكون هناك إلزاما في ألمانيا بتلقي المواطنين لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا المستجد حال توفره.



وأضاف براون، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، أنه عندما يتوفر لقاح سيكون من الجيد أن يتلقاه

كثير من الناس، لكن هذا أمر يقرره كل شخص بنفسه، متابعا "من لم يرد ذلك، يتعين عليه تحمل خطورة العدوى بنفسه".

وأعرب براون عن أمله في توفر لقاح للمواطنين خلال مطلع العام المقبل أو منتصفه، موضحا

أنه حينها يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقيّم براون الجهود الحالية لمكافحة الفيروس في ألمانيا بأنها "ناجحة للغاية"، مضيفًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يتعاملون بانضباط مع قيود الاختلاط الاجتماعي.

ووصف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة بأنها "فادحة للغاية"، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار حول كيفية إعادة عجلة الاقتصاد للدوران عقب برنامج المساعدات الذي أطلقته الدولة كخطوة أولى في مواجهة الأزمة.