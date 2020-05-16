كوريا الجنوبية تسجل أقل حصيلة إصابات بكورونا خلال أسبوع

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في أقل حصيلة يومية تسجلها البلاد خلال أسبوع.
رفعت إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 11 ألفا و37 حالة.
وذكرت السلطات- وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- أن الإصابات الـ19 الجديدة، التي تم اكتشافها،
وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد الإصابات الجديدة اليومية إلى أقل من 20 إصابة منذ 9 مايوالجاري عندما تم الإبلاغ عن 18 إصابة.
وأصبح حي "إيتايون" بؤرة لعدوى جماعية بفيروس "كورونا" بعد اكتشاف إصابة شاب بالفيروس في أعقاب زيارته لخمسة ملاهٍ ليلية وحانات في الحي الدولي الشهير بالأنشطة الليلية يومي 1 و2 مايو، ليتم حتى اليوم تسجيل 162 حالة إصابة بالفيروس لأشخاص زاروا تلك الأماكن وأفراد أسرهم.
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