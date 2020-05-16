التعاون الإسلامي تؤكد أهمية دور وكالات الأنباء بشأن الكوارث

أكد ملتقى اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا"، على الأهمية البالغة التي يحظى بها الإعلام ووكالات الأنباء الرسمية على وجه الخصوص في التوعية والتثقيف بشأن العديد من القضايا التي تؤرق البشرية كلها، وعلى رأسها تغير المناخ والبيئة والكوارث الطبيعية وخاصة الأوبئة.



وشدد الملتقى الإعلامي الافتراضي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان: (دور ووكالات الأنباء في دعم جهود مواجهة جائحة كورونا) الذي عقد اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، بأن وكالات الأنباء ستظل المصدر الرئيسى لتدفق المعلومات والمواد الإخبارية المتميزة بالدقة والمصداقية.

ومثل وكالة أنباء الشرق الأوسط في الاجتماع الأستاذ علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.



وحضر الملتقي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور بندر بن محمد حمزة حجار معالي الأمين العام للبنك الإسلامي للتنمية، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للايسيسكو، والأستاذ زايد سلطان عبدالله، المدير المساعد لاتحاد يونا.



وشارك سفراء ومندوبي الدول الأعضاء لدى منظمة التعاون الإسلامي ورؤساء ومديري وممثلي وكالات الأنباء الأعضاء بدول المنظمة.

وأكد الملتقى على الدور المحوري لوكالات الأنباء الرسمية في مسيرة التنمية بإبرازها للجهود الدولية وما تقوم به المؤسسات المالية الدولية

وبنوك التنمية متعددة الأطراف من مبادرات تستهدف في المقام الأول الحد من انتشار هذا الوباء ثم التخفيف من آثاره السلبية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أكد أهمية دور اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي في ترسيخ العمل الإسلامي المشترك، والارتقاء بالمحتوى الإعلامي، الذي يلبي ما تصبو إليه شعوب وحكومات الدول الإسلامية، وتقديم خدمات إخبارية متميزة ومتنوعة تتسم بالدقة والموضوعية.

ودعا إلى توحيدَ وتنسيقَ جهودِ وكالات الأنباء الأعضاء التَّوعويةِ بدُولِ المنظمةِ ووضْعَ آلياتٍ فعالةٍ لتبادُلِ الخبراتِ والممارساتِ الإعلامية الناجحةِ لتعظيمِ الاستفادةِ منها في مجالِ نَشرِ السياساتِ الصحِّيةِ والتعليماتِ التوعويَّةِ لمواجهةِ هذهِ جائحةِ كورونا.

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كما دعا وكالات الأنباء واتحاد "يونا" للعمل على تعزيز تبادل الأخبار والتقارير الإعلامية التي تحقق التكامل فيما بين الدول الأعضاء وبعضها البعض في مواجهة كورونا وغيرها من الأزمات، ووكالات الأنباء الأعضاء للانخراط في البرامج والأنشطة العملية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد وكذلك برامج ودورات الملتقى.

وطالب وكالات الأنباء الرسمية بأخذ زمام المبادرة وعدم التفريط في الفرصة التي واتتها في ظل جائحة كورونا لاستعادة دورها الذي زاحمها فيه ما يسمى بنجوم إعلام السوشيال ميديا وصحافة

المواطن (مواقع التواصل)، وذلك عبر مزيد من التأهيل العلمي والتدريب المتواصل لكوادرها المتخصصة، وتعزيز الإبداع والابتكار في شتى فروع الإعلام مستفيدة مما أتاحته الوسائط الاتصالية الحديثة والتطبيقات من فرص للوصول الواسع للجمهور والمسئولين.

ودعا وكالات الأنباء الأعضاء واتحاد "يونا" إلى تقديم الدعم والمساندة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية والإعلاميين الفلسطينيين الذين يعانون جائحتين في آن واحد جائحة كورونا وجائحة الاحتلال.

ورحب بإطلاق أنشطة اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي والتي تستهدف أكثر من 2000 إعلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وثمن دعم ورعاية وزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لمشروعات وبرامج الاتحاد لفائدة الدول الأعضاء في شتى المناحي.

وتثمين وشكر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على ما أعلنه في الملتقى عن استعداد مجموعة البنك للدخول في شراكة فعالة ممتدة مع اتحاد "يونا" لتفعيل التعاون بدعم مشروعات وبرامج الاتحاد التطويرية من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة مشتركة لإعداد وتأهيل كوادر صحفية وإعلامية من الدول الأعضاء تمتلك الكفاءة العالية للقيام بحملات الاستقصاء الصحفي وتقديم تحليلات دقيقة ومتعمقة للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، بالإضافة إلى تنمية قدراتهم وشحذ مهاراتهم في التناول الإعلامي للقضايا المتعلقة بالاقتصاد والتنمية ومواجهة الكوارث والأوبئة.

وتوجه بالشكر إلى المملكة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما تقدمه من دعم ورعاية للاتحاد ووكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي.

كما تقدم بالشكر لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية أذربيجان، على دعمها للاتحاد.

