واشنطن: الصين تحاول “صرف الانتباه” على سوء إدارتها لأزمة كورونا

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وكانت الصين طالبت في بيان أمس الجمعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة “الإيفاء بالتزاماتها المالية بشكل كامل” للمنظمة.

وقال البيان الذي صدر عن البعثة الصينية في الأمم المتحدة إن “مجموع المساهمات المتوجب تسديدها لميزانية التشغيل وميزانية عمليات السلام بلغ في 14 مايو 1,63 مليار دولار و2,14 مليار على التوالي”.

وأشار البيان الذي يستند إلى تقرير حديث للأمانة العامة للأمم المتحدة واجتماع عقد الخميس، إلى أن “الولايات المتحدة هي أكبر مَدين ويتوجب عليها دفع 1.332 مليار دولار” لعمليات السلام.