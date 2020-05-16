بتهمة التجمهر .. إيران تحكم على أكاديمية فرنسية بالسجن 6 سنوات

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ونقلت وكالة رويترز عن المحامي قوله “الفرع الـ15 لمحكمة الثورة في طهران حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي الإيراني. وحُكم عليها أيضا بالسجن عاما لنشر دعاية ضد إيران”.

وسيطعن المحامي سعيد دهقان في الحكم.

وفي مارس الماضي، قال المحامي إن إيران أسقطت عن موكلته اتهامات بالتجسس في يناير، لكنها ظلت في السجن لاتهامات أخرى تتعلق بالأمن.

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كانت إيران قد رفضت دعوة وجهتها فرنسا للإفراج عن عادلخاه، عالمة الأنثروبولوجيا البالغة من العمر 60 عاما والمحتجزة منذ يونيو 2019، قائلة إن الطلب يُعد تدخلا في شؤونها الداخلية. ولا تعترف طهران بالجنسية المزدوجة.

وفي مارس الماضي، أفرجت إيران عن الأكاديمي الفرنسي رولان مارشال، رفيق عادلخاه الذي احتجزته معها، وذلك بعدما أفرجت فرنسا عن المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد الذي كان محبوسا بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية على طهران.

وكانت محكمة فرنسية وافقت، في مايو 2019، على تسليم روح الله نجاد للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بمحاولة استيراد تكنولوجيا أميركية لأغراض عسكرية، بالنيابة عن شركة إيرانية قال مسؤولون أميركيون إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.