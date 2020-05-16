تركيا ترفض الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب قبالة السواحل القبرصية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، رفضها الإدانة الأوروبية لعمليات التنقيب التركية قبالة السواحل القبرصية.

وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن التصريحات الأوروبية تجاه تركيا لن تساهم في تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وجاء ذلك عقب إدانة الاتحاد الأوروبي تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص، في إطار نزاع مرتبط بالتنقيب عن حقول الغاز، متهما أنقرة بـ"مفاقمة" الخلافات.

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد دعت تركيا مرارا، إلى وقف حفريات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق هذا العام، جمد الاتحاد الأوروبي أصول مواطنين تركيين، مشاركين في العمليات ومنعهما من دخول أراضيه، لكن أنقرة لم تتراجع.

وقال وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك: "نأسف لأن تركيا لم تتجاوب مع النداءات العديدة للاتحاد الأوروبي، لوقف مثل هذه النشاطات".

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وكرر وزراء الخارجية في البيان دعوتهم إلى "أن تبرهن تركيا عن ضبط النفس، وتتخلى عن هذا النوع من التحركات وتحترم سيادة قبرص وحقوقها السيادية".

ورحب الوزراء بجهود قبرص من أجل التفاوض حول هذا الخلاف، مؤكدين أن "التصعيد الأخير في التحركات التركية يسير مع الأسف في الاتجاه الخاطئ".

وتقوم السفينة التركية "يافوز" بالحفر قبالة سواحل قبرص منذ نهاية أبريل الماضي.

وأكد وزير الطاقة التركي فاتح دونماز الخميس أن أعمال الحفر لن تتوقف، وقال لوكالة أنباء الأناضول الحكومية إن تركيا تواصل نشاطاتها للحفر والاستكشاف الجيولوجي في شرق المتوسط بلا توقف.

وكان الاتحاد الأوروبي وجه في كانون الثاني/يناير تحذيرا لتركيا، بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "انذارات" الاتحاد الأوروبي، وحذر من أن تركيا تحتضن حوالي أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.