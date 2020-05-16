كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "ترامب": لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن إدارته تدرس العديد من المقترحات حول منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك اقتراح بأن تدفع واشنطن نحو 10 ٪ من مستواها السابق.

وأكد "ترامب"، في منشور على "تويتر"، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي وأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية لا يزال مجمدًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وردًا على الانتقادات بشأن استئناف المدفوعات، قال "ترامب": "هذا مجرد واحد من العديد من المفاهيم التي يتم النظر فيها والتي بموجبها ندفع 10٪ مما كنا ندفعه على مدى سنوات عديدة، بما يتناسب مع مدفوعات الصين الأقل بكثير. لم أتخذ القرار النهائي. جميع الأموال مجمدة".

وعلق "ترامب" مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل، متهمًا إياها بتشجيع "التضليل" الصيني حول تفشي فيروس كورونا وقال، إن إدارته ستبدأ إعادة النظر للمنظمة.

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ونفى مسؤولو منظمة الصحة العالمية هذه المزاعم وأصرت الصين على أنها شفافة ومفتوحة.

وأفادت قناة "فوكس نيوز"، نقلًا عن مسودة رسالة، في وقت متأخر من يوم الجمعة، أن "ترامب" مستعد لاستعادة التمويل الجزئي لمنظمة الصحة العالمية، بما يتوافق مع مساهمة الصين المقدرة.

كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لمنظمة الصحة العالمية. إذا كانت الولايات المتحدة تتطابق مع مساهمة الصين، كما أشار تقرير "فوكس"، فإن مستوى التمويل الجديد سيكون حوالي عُشر تمويلها السابق البالغ حوالي 400 مليون دولار سنويًا.