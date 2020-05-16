كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مطار أبوظبي الدولي يعلن تطبيق حزمة إجراءات سفر احترازية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم السبت، تطبيق حزمة جديدة من إجراءات السفر الاحترازية في مطار أبوظبي الدولي، لضمان سلامة المسافرين على متن الرحلات المصرح لها، والتي سيتم تشغيلها من قبل الاتحاد للطيران وخطوط الطيران الأخرى، وذلك حتى 31 مايو الحالي.

وتشمل الإجراءات الجديدة - وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر اليوم الخميس - اختبارات الفحص الحراري وبعض الفحوصات الطبية الأخرى لضمان خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجد، وذلك إضافة إلى المرور عبر بوابات التعقيم.

ووفقاً لاشتراطات محددة لبعض الوجهات، قد يطلب من المغادرين التوجه إلى المبنى رقم (1) لإجراء فحص الأجسام المضادة الخاص بفيروس "كوفيد- 19" تحت إشراف أخصائيين مؤهلين.

وسيخضع جميع المسافرين القادمين لاختبارات تحليل البوليميراز المتسلسل (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيطلب من جميع المسافرين القادمين الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يوماً والالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد- "19".

Advertisements