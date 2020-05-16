كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مطار أبوظبي الدولي يعلن تطبيق حزمة إجراءات سفر احترازية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت مطارات أبوظبي، اليوم السبت، تطبيق حزمة جديدة من إجراءات السفر الاحترازية في مطار أبوظبي الدولي، لضمان سلامة المسافرين على متن الرحلات المصرح لها، والتي سيتم تشغيلها من قبل الاتحاد للطيران وخطوط الطيران الأخرى، وذلك حتى 31 مايو الحالي.
وتشمل الإجراءات الجديدة - وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر تويتر اليوم الخميس - اختبارات الفحص الحراري وبعض الفحوصات الطبية الأخرى لضمان خلو المسافرين من فيروس كورونا المستجد، وذلك إضافة إلى المرور عبر بوابات التعقيم.
ووفقاً لاشتراطات محددة لبعض الوجهات، قد يطلب من المغادرين التوجه إلى المبنى رقم (1) لإجراء فحص الأجسام المضادة الخاص بفيروس "كوفيد- 19" تحت إشراف أخصائيين مؤهلين.
وسيخضع جميع المسافرين القادمين لاختبارات تحليل البوليميراز المتسلسل (PCR) الخاص بفيروس كورونا المستجد، كما سيطلب من جميع المسافرين القادمين الالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يوماً والالتزام بالإرشادات الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد- "19".
وأعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" عن مشاركة (VPS) للرعاية الصحية في مشروع المسح الوطني الذي أطلقته حكومة أبوظبي ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، عبر تشغيل مركز للمسح في منطقة مصفح بأبوظبي بطاقة استيعابية تصل إلى 3500 مراجع يومياً، فيما يعمل في المركز 50 موظفاً منهم أطباء وممرضين وفنيين يقومون بالإشراف على العمليات في المركز.
وتم إطلاق المركز بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشرطة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. وتشرف الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" على المشروع الذي سيتم من خلاله فحص 335 ألف من المقيمين والعاملين في منطقة مصفح الصناعية.
وتم تشغيل المركز في وقت قياسي بهدف تسهيل وصول الفئة المستهدفة إلى مراكز المسح وزيادة الوعي بطرق الوقاية والحد من انتشار الفيروس. ويوفر المركز رحلة فحص آمنة للمراجعين باتباع التباعد الاجتماعي وعدم التلامس في جميع مراحل الفحص.
وعند الوصول إلى المركز يتم تقييم المراجعين، حيث يتم تصنيف من ليس لديه أي أعراض في الفئة الخضراء فيتم تثقيفهم صحياً قبل مغادرتهم المركز، بينما يتم تصنيف من لديه أعراض خفيفة في الفئة الصفراء ويتم إجراء مسحة الأنف لهم، أما من لديه أعراض شديدة فيتم تصنيفهم ضمن الفئة الحمراء.