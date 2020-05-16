كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات طبية إماراتية إلى ألبانيا لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، بإرسال طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى ألبانيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف عامل في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الدولة لدى اليونان، والسفير غير المقيم لدى ألبانيا محمد مير الرئيسي: "يجمع ما بين دولة الإمارات وألبانيا تاريخ من التعاون في مجال المبادرات الإنسانية، وتؤكد دولة الإمارات من خلال تقديم المساعدة اليوم لألبانيا على موقفها الثابت في مد يد العون إلى البلدان التي تكافح جائحة كورونا".

وأضاف أن "حماية العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز الكفاح العالمي ضد الفيروس هما من أولويات دولة الإمارات، ونحن نشيد بجميع الدول التي تتضامن وتتعاون للتغلب على هذا الوباء".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 556 طناً من المساعدات لأكثر من 49 دولة، استفاد منها نحو 556 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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