كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إعادة فتح حدود النمسا مع التشيك وسلوفاكيا والمجر 15 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية في النمسا، اليوم السبت، أن الحدود مع جمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر سيُعاد فتحها بالكامل في 15 يونيو، لتوسيع تخفيف الضوابط الحدودية إلى جيرانها الشرقيين الذين تم الاتفاق عليهم من قبل مع العديد من جيرانها إلى الغرب.

وقال وزراء الداخلية والشؤون الخارجية وشؤون أوروبا، في بيان مشترك: "هدفنا هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الحرية وقليل من القيود حسب الضرورة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف البيان المشترك: "هذه التسهيلات تخلق حياة طبيعية أكثر قليلًا للناس في المنطقة الحدودية وتجعل من السهل على المسافرين أن يعيشوا حياة يومية أكثر سلاسة."

ويتبع الإعلان خطوة منسقة سابقًا لإلغاء الحواجز تمامًا على السفر بين ألمانيا والنمسا وسويسرا وليختنشتاين اعتبارًا من 15 يونيو فصاعدًا وتخفيف القيود المفروضة على من يُسمح بالعبور في هذه الأثناء. القيود المفروضة على العبور من إيطاليا.

دفع الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء لإعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف السفر، لكنه أوصى الحدود الخارجية الأوروبية مغلقة لمعظم السفر على الأقل حتى منتصف يونيو.

