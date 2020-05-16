كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة الكويتية تسجل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 107 وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 13802، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، شفاء 162 من المصابين بفيروس كورونا ليصل عدد المتعافين إلى 3263، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 194 مصابا بفيروس كورونا وإجمالي المتعافين يرتفع إلى 3101.

وقد سجلت وزارة الصحة الكويتية، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 44.

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وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ76 ألف شخص، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من مليون.

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.