كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الصين.. ووهان تجري 113,609 اختبارا لفيروس كرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة المحلية، اليوم السبت، أن مدينة ووهان، المركز الأصلي لتفشي فيروس كوونا المستجد في الصين، أجرت 113،609 اختبارا أمس الجمعة 15 مايو.

أطلقت ووهان حملة اختبار على مستوى المدينة بعد التأكد في نهاية الأسبوع الماضي من أول مجموعة من عدوى فيروس كورونا منذ إطلاقها من إغلاق افتراضي في 8 أبريل لاحتواء انتشار العامل الممرض.

كان عدد الاختبارات التي أجريت في 15 مايو في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أعلى بأكثر من 50٪ عن 72791 اختبارًا تم إجراؤها في اليوم السابق، وكان أيضًا الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة لبلدية ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير.