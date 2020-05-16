كورونا.. عودة مباريات كرة القدم بلا جمهور في ألمانيا وفتح الشواطئ في فرنسا

استعادت ألمانيا السبت، البطولات الوطنية الكبرى لكرة القدم فيما أعيد فتح الشواطئ في فرنسا، مع تواصل رفع القيود المفروضة في عالم شله فيروس كورونا المستجد، متسببا بوفاة أكثر من 307 آلاف شخص ومثيرا ركودا اقتصاديا غير مسبوق.
وبات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أول بطولة كبرى، تعاود نشاطها السبت، بعد توقف دام قرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن أمام مدرجات دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم سيغي ر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة، مثل منع المصافحات والاحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل الأهداف.
وقال مدرب نادي بايرن ميونيخ، هانزي فليك، “العالم أجمع ينظر الآن إلينا”، مؤكدا أن نجاحا صحيا سيعطي “إشارة لكل الرابطات الأخرى”.
أما فرنسا، الوجهة السياحية الأولى في أوروبا، فأعادت فتح عدد من المواقع البارزة السبت، منها جبل سان ميشال وكاتدرائية شارتر ومزار لورد.
لكن لا يسمح بزيارتها سوى لسكان المنطقة، إذ تبقى التنقلات محصورة ضمن مسافة 100 كلم في البلد الذي أحصى أكثر من 27500 وفاة جراء وباء كوفيد-19.
وبعد قضاء شهرين داخل منازلهم، قصد آلاف الباريسيين في أول نهاية أسبوع خارج الحجر الصحي الغابات المحيطة بمنطقة “إيل دو فرانس”.
وسمحت السلطات بفتح العديد من الشواطئ، على أن يكون استخدامها “نشطا”، أي للسباحة أو الرياضة عموما من دون الجلوس في الشمس أو تناول الطعام في الهواء الطلق أو تنظيم نشاطات جماعية.
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