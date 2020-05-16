أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي، في بلاغ رسمي، عن إجمالي ما تم جمعه من المباراة الإفتراضية ضد فيروس كورونا.
وأشار الفريق الجديدي، أنه جمع من هذه البادرة التضامنية، مبلغ 250 الف درهم، من بيع التذاكر التي طرحها في المباراة افتراضية تحت شعار، “جميعا من أجل هزم وباء كورونا فيروس”.
وتقدم النادي الجديدي، بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة واقتنى التذاكر، من أجل المساهمة في القضاء على وباء كورونا، ودعم التكافل الإجتماعي لدعم الأسر المتضررة.
وكان نادي الدفاع الحسني الجديدي، قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة افتراضية، يخصص دخلها إلى صندوق كورونا، لمكافحة انتشار الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجديدي يجمع 250 الف درهم لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.