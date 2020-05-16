الدفاع الجديدي يجمع 250 الف درهم لمواجهة كورونا

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي، في بلاغ رسمي، عن إجمالي ما تم جمعه من المباراة الإفتراضية ضد فيروس كورونا.

وأشار الفريق الجديدي، أنه جمع من هذه البادرة التضامنية، مبلغ 250 الف درهم، من بيع التذاكر التي طرحها في المباراة افتراضية تحت شعار، “جميعا من أجل هزم وباء كورونا فيروس”.

وتقدم النادي الجديدي، بالشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة واقتنى التذاكر، من أجل المساهمة في القضاء على وباء كورونا، ودعم التكافل الإجتماعي لدعم الأسر المتضررة.

وكان نادي الدفاع الحسني الجديدي، قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة افتراضية، يخصص دخلها إلى صندوق كورونا، لمكافحة انتشار الوباء.