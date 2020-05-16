كورونا.. 17 مليون “كمامة” أنتجتها الوحدة الصناعية للدرك الملكي منذ شهر فبراير

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ، تعمل وحدة تصنيع الأقنعة الواقية التابعة للدرك الملكي بأقصى سرعة ، حيث تمكنت أسبوعيا من إنتاج ما يفوق مليون من الأقنعة التنفسية ” FFP2 ” و 200 ألف من الأقنعة الطبية الجراحية من صنف 2 ذات الثتنية الثلاثية التصفية.

وتمكنت الوحدة، التي أنشأت سنة 2009 في بنسليمان، خلال الفترة ما بين فبراير وماي 2020، من إنتاج حوالي 14 مليون قناع FFP2 و 3 ملايين من الاقنعة الوقائية، و كلا الصنفين، يستجيبان على التوالي للمعايير الدولية “EN149 + A1 2009″ و”EN14683 2014”.

والهدف المتوخى من وحدة تصنيع الأقنعة الواقية، المصادق عليها من طرف الاتحاد الأوروبي، طبقا لمقتضيات المطابقة الأوروبية المعروفة تحت اسم CE، هو توفير مخزون استراتيجي للمملكة، منتج محليا و مستقل عن الخارج، من أجل مواجهة الأزمات الصحية المحتملة الناتجة عن بعض الفيروسات على غرار إنفلونزا الطيور أو أنفلونزا H1N1 أو الإيبولا.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح اليوتنان كولونيل شريف العيادي، مدير وحدة انتاج الاقنعة بالدرك الملكي “أنه يتم علاوة على ذلك تلبية حاجيات بعض المؤسسات الادارية كوزارة الصحة و مفتشية الصحة العسكرية”.

وفي ضوء الطلب المتزايد الناتج عن الأزمة الصحية الحالية، يتم توفير الأقنعة التي تنتجها وحدة التصنيع التابعة للدرك الملكي للأطقم الطبية الساهرة على علاج المصابين بكوفيد-19.

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وأشار المصدر ذاته، إلى أن هناك مشروعا من أجل توسيع المنشأة الصناعية للوحدة وذلك للرفع من قدرتها الانتاجية.

وتتوفر الوحدة الصناعية حاليا، على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة، تتمحور حول ثلاثة خطوط لإنتاج الأقنعة من صنف الاقنعة التنفسية FFP2، وخطين لإنتاج الأقنعة الجراحية.

كما تتوفر الوحدة على مختبر خاص بها لمراقبة الجودة، ومجهز بأحدث التقنيات من حيث التحقق من مطابقة الأقنعة ومواد التصفية.

ويسهر أكثر من 80 من التقنيين والميكانيكيين الكهربائيين والموظفين الإداريين، على عملية الإنتاج المتواصلة دون انقطاع على مدى أيام الأسبوع.