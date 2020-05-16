بنعبد الله: عندما تكون سياسات الدولة جادة وناجعة نسترجع ثقة المواطنين

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت، إنه “عندما تكون سياسات الدولة سياسات جادة وناجعة، نسترجع ثقة المواطنين”.

وأضاف بنعبد الله، في افتتاح أشغال اللجنة المركزية للحزب، التي تعقد عن طريق Video conférence، “عندنا كفاءات وبإمكاننا مواجهة تحديات التنمية، ويحب ترصيد الإيجابيات لبناء معالم مغرب الغد”.

وشدد الأمين العام، على أن “الإيجابيات المسجلة، لا تعفي من الوقوف عند بعض الهفوات، منها ان عدد كثير من الأسر، 400 ألف تقريبا بحسب الأرقام الرسمية، لم تتوصل لا بالدفعة الأولى ولا الثانية، المتعلقة بصندوق كورونا”.

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وتحدث بنعبد الله، عن “عدم التكافؤ في الاستفادة من خدمة التعليم عن بعد”، وقال، “نحيي رجال التعليم، لكن نعلم جيدا أن الشروط غير متوفرة بالنسبة للأسر الفقيرة التي تعيش في أطراف المدن أو القرى”.

وتوقف بنعبد الله، عند أزمة المغاربة العالقين بالخارج، وقال إن المشكل لازال قائم، مجددا الطلب للحكومة لإيجاد حل سريع.

وسجل المتحدث، “ضعف الانسجام الحكومي والحضور الإعلامي للحكومة، خلال اتخاذ القرارات”، مضيفا، “جميل أن تتخذ لجنة اليقظة القرارات المتعلقة بتدبير الأزمة، لكن كان سيكون أجمل أن تحتضن الحكومة سياسيا تلك القرارات، وكان يجب إشراك المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية والفرقاء الاجتماعيين”.