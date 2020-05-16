شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 400 سلة غذائية لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب محافظ محافظة غلنسور، حرسي محمد موسى عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تساهم في تلبية احتياجات المتضررين.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.
ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.
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