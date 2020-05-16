شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهرات في ألمانيا احتجاجًا على سياسة «مكافحة كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
ورفضت الشرطة بعد ظهر اليوم دخول أي شخص آخر إلى المنطقة التي جرى تطويقها في ساحة تيرزينفيزه.
وطلبت الشرطة، عبر مكبرات الصوت، من المتظاهرين الذين لم يتم السماح لهم بالمشاركة العودة إلى منازلهم.
وقالت شخصية ألقت خطابا في المظاهرة: "في الأسبوع المقبل سيكون هنا عشرة آلاف شخص".
كانت سلطات المدينة سمحت بمشاركة 1000 شخص بحد أقصى في المظاهرة شريطة الالتزام بمسافة تباعد لا تقل عن 5ر1 متر وبحد زمني لا يزيد عن ساعتين.
وكان منظمو المظاهرة أبلغوا عن مشاركة 10000 شخص، وقد انتشر العديد من أفراد الشرطة بشكل ملحوظ في ساحة التظاهر.
وستشهد بافاريا نحو 70 مظاهرة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن للتعبير عن الاستياء من الشروط الخاصة بمكافحة أزمة كورونا.
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