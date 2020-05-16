شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 11 إصابة جديدة بكورونا ترفع الحالات إلى 902 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"،إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة".
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 247 .
وبدأ لبنان منذ مساء أمس الاربعاء بفرض إغلاق كامل لمدة أربعة وذلك ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
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