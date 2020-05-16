الصين تطلب من أمريكا التوقف عن "القمع المبالغ فيه" لهواوي

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شعار شركة هواوي قالت وزارة الخارجية الصينية يوم السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن ”القمع المبالغ فيه“ لشركات صينية مثل هواوي. وتحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة لوقف إمدادات الشرائح الإلكترونية لهواوي تكنولوجيز مما أثار مخاوف من رد الصين وأضر بأسهم شركات إنتاج الشرائح الأمريكية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان ردا على أسئلة من رويترز عما إذا كانت بكين ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة أن الصين ستدافع بحزم عن الحقوق القانونية لشركاتها.

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