الجيش الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تركيتين حاولتا الإغارة على تمركزات للقوات المسلحة غربي البلاد.



وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات المسلحة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية في سماء منطقة الوطية.

وأضاف في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية" أن الجيش الليبي أفشل محاولة المليشيات الهجوم على قاعدة عقبة بن نافع بالوطية أيضاً.

وأشار المحجوب إلى أن وحدات الجيش اشتبكت أيضاً في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، مع مليشيات تركيا التي حاولت التقدم باتجاه القاعدة.

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وأكد أن الجيش الليبي تمكن من أسر 9 عناصر تابعة للمليشيات كانوا في مهمة استطلاعية على تخوم قاعدة الوطية الجوية.

وفي سياق متصل، قال عقيلة الصابر المسؤول الإعلامي بقوة عمليات إجدابيا التابعة للجيش الليبي، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" حاولت ضرب الخطوط الخلفية للقوات المسلحة في منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.

وأضاف الصابر وفقا لـ"العين الاخبارية" أن القوات المسلحة الليبية أسقطت أيضاً طائرتي تصوير قبل الطائرة "بيرقدار"، حاولت رصد مواقع الجيش الليبي في المحور الشرقي المحرر من مدينة طرابلس.

وفي وقت سابق، استهدفت مدفعية الجيش الليبي، أمس الجمعة، تمركزات المليشيات الإرهابية ومرابض إطلاق القذائف وسط العاصمة طرابلس.

ولا يزال الطيران التركي المسير يستهدف المدنيين وعربات النقل المدنية وصهاريج الوقود وسيارات الإسعاف في عدة مدن ليبية.

واستهدف الطيران التركي المسير أيضاً قوافل الإمدادات الصحية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، إلى مدينتي ترهون وبني وليد.