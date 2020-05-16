تفاصيل بلاغ جديد يتهم الممثل الهارب عمرو واكد بالتحريض ضد مصر والاستقواء بالخارج

في بلاغ جديد ينضم لسلسة بلاغات ضد الممثل الهارب عمرو واكد، تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8005 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب عمرو واكد بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن الداخلي للبلاد.

ونص محمود في بلاغه على أن الممثل الهارب عمرو واكد دأب بعد هروبه من مصر على عقد لقاءات تنظيمية مع جهات خارجية معادية للدولة المصرية للتخطيط والتآمر ضد مصر ومؤسساتها بهدف نشر الفوضى والاضطرابات داخل مصر والتحريض عليها من خلال نشره أخبارا كاذبة جملة وتفصيلا عن الوضع الداخلي للبلاد وإلصاقه الاتهامات الكاذبة بمؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة.

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وأضاف أن الهارب عمرو واكد اختار طريق التآمر ضد مصر وأصبح قاسما مشتركا في جميع المؤامرات والمخططات التي تدار من جهات ودول أجنبية معادية للدولة المصرية بغرض إسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى والاضطرابات والاستقواء بالخارج للتدخل في الشأن الداخلي المصري وعرض تقارير مزورة ومغلوطة بغرض تشويه مؤسسات الدولة المصرية.

وتابع محمود في بلاغه، أن الهارب واكد يعقد مؤاتمرات صحفية بترتيب من جهات معادية لمصر للتهجم عليها وتشويه صورتها في الخارج وعرض بيانات وتقارير كاذبة وملفقة عن الوضع الداخلي في مصر، مؤكدا على أن الممثل الهارب عمرو واكد خائن لوطنه ويتلقى تمويلات مالية ضخمة من جهات خارجية للإساءة لمصر وتشويه صورة مؤسسات الدولة.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ عمرو واكد على قوائم ترقب الوصول، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ لارتكابه الجرائم المنوه عنها في البلاغ، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم عمرو واكد على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.