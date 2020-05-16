النشرة: حواجز لقوى الأمن على دوار كفررمان تطبيعا لقرار التعبئة العامة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​قوى الأمن الداخلي​ في النبطية واصلت تطبيق قرار التعبئة العامة والاقفال التام ونظام المجوز والمفرد من خلال حواجز اقامتها على ​دوار كفررمان​ - دوار كفرتبنيت حيث نظمت عدة محاضر ظبط بالسيارات المخالفة.

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