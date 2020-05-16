منظمة "فرسان مالطا" قدمت جهاز تنفس إلى مستشفى بعلبك الحكومي

قدّم وفد من منظمة "فرسان مالطة"، جهاز تنفّس إلى "مستشفى ​بعلبك​ الحكومي". ولفت رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور حسان يحفوفي، إلى أنّ "بتوجيه من وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، وفي إطار دعم جهود "مستشفى بعلبك الحكومي" لمكافحة وباء "​كورونا​"، تلقّينا اليوم من منظمة "فرسان مالطا" جهاز تنفّس يمتاز بأنّه يمكن استخدامه بشكل ثابت ونقّال"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ البحث مع الوفد في مجالات التعاون المشترك بيننا لخدمة أهالي المنطقة مستقبلًا".

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