توتيو: الشيخ حسن خالد كان إمام الوحدة الإسلامية والوطنية

استذكر عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي في لبنان الشيخ شريف توتيو في الذكرى الحادية والثلاثين على استشهاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الشهيد حسن خالد، أن "لبنان اليوم بحاجة إلى روحية الشهيد خالد وحكمته ورؤيته كي يستطيع الخروج من هذا النفق المظلم والمأزق الكبير الذي نمرّ به جميعاً".
واعتبر توتيو أن المفتي خالد "كان إمام الوحدة الإسلامية والوطنية ورائد الكلمة الحرة المسؤولة الطيّبة وداعية الحفاظ على الاستقرار الداخلي وصيغة العيش المشترك وقلما تجتمع كل هذه المواصفات في شخصية فذّة كشخصيته، وداع دائم لرصّ الصف وتوحيد الكلمة ونبذ العنف ورفض الفتنة الداخلية، وكذلك لا ننسى مواقفه الصائبة الرنّانة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وتحرير أرضنا العربية ومقدساتنا".
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