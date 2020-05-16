خريس: لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ على أنه "يجب على ​الحكومة اللبنانية​ ان تتخذ الإجراءات اللازمة والقانونية ومن دون مراعاة لا منطقة ولا ​طائفة​ ولا محسوبيات حيال الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف ​الدولار​ لان هذا الأمر يشكل ازمة حقيقية على الناس والأهالي ويزيد معاناة المواطنين"، مشيرا الى "اهمية التدابير الوقائية التي تتخذها ​وزارة الصحة العامة​ من اجل الحد من انتشار فيروس ​الكورونا​".

ودعا في تصريح المواطنيين الى "الإلتزام بتنفيذ قرارات الحكومة لان هذا الالتزام ب​الحجر المنزلي​ يخفف من الازمة الصحية"، لافتا إلى "اننا لا نزال في عين العاصفة من ازمات اطماع الكيان الصهيوني الغاصب إلى ​الوضع الاقتصادي​ الى ازمة كورونا كل هذا يتطلب الحوار تحت سقف مصلحة الوطن".

