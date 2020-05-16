بلدية كترمايا: إجراء فحص الـ"PCR" يوم الإثنين في مدرسة كترمايا الرسمية

ذكر رئيس بلدية ​كترمايا​ يحيى علاء الدين، أنّ "فريقًا متخصّصًا من "​مستشفى صيدا الحكومي​ الجامعي"، وبمتابعة مباشرة مع النائب ​بلال عبد الله​، وبعد التواصل مع ​وزارة الصحة العامة​ ومديرتَي ثانوية ومدرسة كترمايا الرسميتَين، سيقوم بإجراء فحص الـ"PCR" لكلّ شخص صرّح للبلدية باحتكاكه أو مخالطته أو لجتماعه مع أختنا المصابة من أبناء بلدتنا كترمايا، أو مع أي شخص مصاب آخر، وذلك عند الساعة العاشرة من صباح يوم الإثنين المقبل الواقع فيه 18 أيار 2020، في مدرسة كترمايا الرسمية مفرق كترمايا - المعنية".

ودعا في بيان، المعنيّين، إلى "الحضور في الوقت المحدّد، والإبلاغ عن أي حالة مشتبها بإصابتها بأسرع وقت ممكن، لاتخاذ الإجراءات الوقائيّة اللّازمة". وأوضح أنّه "لن يُسمح لأي شخص من الدخول إلى المدرسة غير مسجّل اسمه في لائحة البلدية، منعًا للإحراج ومن أجل عدم الإكتظاظ، حرصًا على سلامة الأهالي".