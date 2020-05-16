أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أن عناصر من جهاز ​أمن الدولة​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا، أقامت حاجزا عند مثلث سوق الخان إنفاذا لقرار التعبئة العامة الجديد الذي بدأ اول امس ويستمر حتى الخامسة من فجر الاثنين المقبل. وقد عمل عناصر الحاجز على تنظيم حركة سير الآليات وقمع المخالفات مع التشديد على ضرورة تقيد المواطنين بتدابير ​الصحة العامة​ وارتداء الكمامات القفازات والابتعاد عن التجمعات مع الالتزام ب​الحجر المنزلي​ الا في ​حالات​ الضرورة القصوى وذلك بهدف سلامتهم وحمايتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حاجز لأمن الدولة عند مثلث سوق الخان إنفاذا لقرار التعبئة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.