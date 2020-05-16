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بدء حملة تنظيف لدرب المسيلحة في البترون

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بدأت ​بلدية البترون​ بحملة تنظيف لـ"درب المسيلحة"، وقام فريق عمل من عناصر شرطة البلدية ومتطوّعون وعمال البلدية مع أعضاء المجلس البلدي، بإزالة الأعشاب و​النفايات​ المرميّة على جوانب الدرب، الّتي يقصدها السياح للتنزه وممارسة هواية المشي.

وكانت البلدية قد أقفلت "درب المسيلحة"، التزامًا لقرار التعبئة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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