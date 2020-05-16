بدء حملة تنظيف لدرب المسيلحة في البترون

بدأت ​بلدية البترون​ بحملة تنظيف لـ"درب المسيلحة"، وقام فريق عمل من عناصر شرطة البلدية ومتطوّعون وعمال البلدية مع أعضاء المجلس البلدي، بإزالة الأعشاب و​النفايات​ المرميّة على جوانب الدرب، الّتي يقصدها السياح للتنزه وممارسة هواية المشي.

وكانت البلدية قد أقفلت "درب المسيلحة"، التزامًا لقرار التعبئة العامة.