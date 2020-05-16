بدء حملة تنظيف لدرب المسيلحة في البترون

بدأت بلدية البترون بحملة تنظيف لـ"درب المسيلحة"، وقام فريق عمل من عناصر شرطة البلدية ومتطوّعون وعمال البلدية مع أعضاء المجلس البلدي، بإزالة الأعشاب والنفايات المرميّة على جوانب الدرب، الّتي يقصدها السياح للتنزه وممارسة هواية المشي.
وكانت البلدية قد أقفلت "درب المسيلحة"، التزامًا لقرار التعبئة العامة.
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