وحدة الكوارث باتحاد بلديات صور: تسجيل 4 إصابات بكورنا وافدة من إفريقيا

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات ​قضاء صور​، بناءً لتقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، "تسجيل 4 حالات مؤكّدة ومثبتة مخبريًّا بإصابتها بـ"covid-19" وافدة من إحدى الدول الإفريقية".

وبقتت في بيان، إلى أنّه "صدرت أيضًا نتيجة الحالة المشتبه بها الّتي سُجّلت أمس، وهي سلبيّة. ولم تُسجّل اليوم أي حالة مشتبها بها حتّى ساعة إعداد التقرير"، موضحةً أنّ "عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 35 مصابًا، توزّعوا على الشكل الآتي:

- 27 حالة وافدة من ​إفريقيا​

- 3 حالات وافدة من ​أوروبا​

- 5 حالات محليّة

وقد تماثل ستة منهم إلى الشفاء بشكل تام".

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وأشارت وحدة إدارة الكوارث إلى "أنّها بالتعاون مع طبابة القضاء و​الصليب الأحمر اللبناني​ وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد ​البلديات​ بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الـPCR" الخاصة بهم، من ثمّ الإشراف على عمليّة نقلهم إلى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أُعطيت الإرشادات والتوجيهات اللّازمة وضرورة الإلتزام بالحجر، وأي مخالفة ستلاحَق بالطرق القانونيّة المرعيّة الإجراء".

وشدّدت على "أنّها الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحيّة المتعلّقة بفيروس "كورونا" وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، معربةً عن أملها من جميع الأهل "عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

ونصحت جميع القاطنين في قضاء صور، "الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كلّ التعليمات الصادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​ وإرشادات ​وزارة الصحة العامة​، لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل".