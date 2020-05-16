النشرة: فريق طبي أجرى 50 فحص PCR عشوائي في حاروف -النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن فريقا طبيا من ​مستشفى صيدا الحكومي​ وباشراف ​وزارة الصحة العامة​ وبالتعاون مع ​بلدية حاروف​، فحوصات ​فيروس كورونا​ PCR عشوائياً لنحو خمسين مواطنا في ​بلدة حاروف​ -النبطية من العاملبن في ​المهن الحرة​ من محال سمانة وجزارين لدراسة المنحى الوبائي لفيروس كورونا والتأكد من عدم تسجيل أي إصابة داخل البلدة. إضغط للمزيد

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