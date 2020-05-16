السعودي: الحديث عن أسراب صراصير وحشرات تغزو صيدا مبالغ فيه

أعلن رئيس ​بلدية صيدا​ ​محمد السعودي​ أن "ما يتم تناقله في بعض ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ومواقع إلكترونية إخبارية عن أسراب للصراصير والحشرات و​الجراد​ تغزو ​مدينة صيدا​ هو مبالغ فيه"، لافتا إلى أن "​البلدية​ إتخذت إجراءات إحتياطية لمواجهة تفقيس بيوض لحشرات زراعية موسمية والتي ظهرت بعدد محدود جدا مقابل مركز ​الدفاع المدني​ في صيدا وقامت فرق البلدية بحملة رش قرابة الثانية فجر اليوم في المكان الذي ظهرت فيه وتحديدا حول مصابيح الإنارة العامة للشوارع".

وأعطى السعودي توجيهاته لمختلف الفرق البلدية (الطوارىء والورش وفوج الإطفاء) من أجل تكثيف حملات الرش الوقائية من هذه الظواهر الموسمية في مختلف الشوارع والأحياء، داعيا المواطنين الى "إطفاء مصابيح الإنارة ليلا على شرفات منازلهم كي لا تشكل جاذبا لهذه الحشرات الموسمية الغير ضارة والتي تتسبب بالإزعاج".