بزي أكد ضرورة تنفيذ القوانين: الشعب يريد عدالة تقتص من السارقين والفاسدين

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، أنّ "الشعب يريد دولة تطمئنه وتبدّد قلقه، ومؤسّسات تحميه وعدالة تقتصّ من السارقين والفاسدين وناهبي أمواله وأموال الوطن". ورأى خلال جولة في منطقة ​بنت جبيل​، أنّ "من يستنزف العملة الصعبة ويتلاعب بسعر الصرف والغشّ والاحتكار ورفع الأسعار، مجرم ينبغي محاسبته وليس مكافأته"، مشدّدًا على "ضرورة تنفيذ القوانين، فالكلّ يقول أشياء كثيرة، لكن المطلوب واحد". ولفت إلى أنّ "مساعدة "​صندوق النقد الدولي​" مرتبطة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الّتي يجب أن تتحقّق، بغضّ النظر عن وجود الصندوق أو عدمه".

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