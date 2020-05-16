الحجار: جولة جديدة من فحوصات الـPCR في الإقليم الأسبوع المقبل

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار، إلى أنّ "باسمي واسم زميلي النائب بلال عبدالله، أُعلن بعد التواصل مع وزير الصحة العامة حمد حسن ومدير "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي"، الإتفاق على القيام بجولة جديدة من الفحوصات المطلوبة في الإقليم الأسبوع المقبل".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "المطلوب من كلّ الأهل المزيد من الحذر والوقاية والتعاون والمسؤوليّة المجتمعية. حمانا الله جميعًا".
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