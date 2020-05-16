بلال عبد الله: عدم اعتماد مركز الدبية للحجر الصحي لمرضى وباء كورونا

أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ في بيان، بإسم خلية الأزمة في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​، وبناء على إعتراض المجلس البلدي في بلدة ​الدبية​، "عدم اعتماد مركز الدبية للحجر الصحي لمرضى وباء ​كورونا​". إضغط للمزيد

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