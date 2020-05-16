صدرت النتائج الرسمية لعيّنات فحوص الـ"PCR" البالغة 53 عيّنة، الّتي نُقلت عبر فريق متخصّص من وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع طبيب قضاء راشيا الدكتور سامر حرب وطبابة القضاء وبلديتي الرفيد والبيرة في قضاء راشيا، إلى "مستشفى بيروت الحكومي"، حيث جاءت جميعها سلبيّة.
وطلبت الوزارة وطبابة القضاء من المخالطين، أن "يلتزموا الحجر لمدّة 14 يومًا من تاريخ آخر احتكاك مع الجندي محمد جمعة من بلدة الرفيد، الّذي أُصيب بفيروس "كورونا" منذ بضعة أيام، والإبلاغ في حال حصول أي أعراض من أجل إعادة الفحص".
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج فحوص الـ"PCR" في بلدتَي الرفيد والبيرة سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.