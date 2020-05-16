نتائج فحوص الـ"PCR" في بلدتَي الرفيد والبيرة سلبية

صدرت النتائج الرسمية لعيّنات فحوص الـ"PCR" البالغة 53 عيّنة، الّتي نُقلت عبر فريق متخصّص من ​وزارة الصحة العامة​ بالتنسيق مع طبيب ​قضاء راشيا​ الدكتور سامر حرب وطبابة القضاء وبلديتي الرفيد و​البيرة​ في قضاء راشيا، إلى "​مستشفى بيروت الحكومي​"، حيث جاءت جميعها سلبيّة.

وطلبت الوزارة وطبابة القضاء من المخالطين، أن "يلتزموا الحجر لمدّة 14 يومًا من تاريخ آخر احتكاك مع الجندي محمد جمعة من بلدة الرفيد، الّذي أُصيب بفيروس "كورونا" منذ بضعة أيام، والإبلاغ في حال حصول أي أعراض من أجل إعادة الفحص".