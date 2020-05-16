محرري الصحافة: ما نقل عن عبدالصمد باطل وتحدثنا عن ضمانات للإعلاميين

أسف مجلس ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية ان تكون بعض وسائل التواصل قد "تناولت زيارة ​وزيرة الاعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، بتعليقات لا تنسجم مع ما جرى تداوله في اثناء زيارتها لمجلس النقابة امس، ولا تعكس مضمونه، وذلك على الرغم من الايضاح الذي اصدرته الوزيرة لاحقا نافية ما نسب اليها من كلام. على انها اكدت حرصها على حرية الصحافة والاعلام، ورفض كل العقوبات السالبة للحرية، وسعيها الحثيث لقانون عصري للاعلام، وتعزيز دور ​نقابة المحررين​. كما لتوفير حزمة من الضمانات للعاملين بالاعلام".

وأكد المجلس ان "جو اللقاء كان ايجابيا، وطغت عليه روح الجدية والموضوعية. وان كل ما طرح من علامات استفهام حول كلام الوزيرة، وما تردد من استنتاجات كان في غير محله. فلم تلوح بسجن الصحافيين، ولا نحن بوارد قبول هذا الكلام، لو قيل. وكان الافضل الا ينشب هذا السجال الذي لا طائل منه".

وشدد المجلس في بيان على ان "اعضاء مجلس النقابة سيطرقون كل الابواب ويعتمدون كل الوسائل الممكنة ، ليكون للصحافيين قانون عصري يحصن حريتهم، ويوفر لهم الحوافز والضمانات الاقتصادية والاجتماعية. وان اجتماع الامس مع وزيرة الاعلام صب بهذا الاتجاه".