أكّدت رئيسة قسم مختبر "مستشفى بعلبك الحكومي" الدكتورة نجوى ياغي، أنّ "نتائج فحوص "PCR" الّتي أُجريت في مختبر المستشفى، وشملت 54 عيّنة من مجدلون و3 من بعلبك وعينة واحدة من دير الأحمر و23 من تعلبايا، جميعها سلبيّة".
ولفتت إلى أنّ "حالة واحدة من مخيم الجليل قد تماثلت للشفاء، و3 حالات بحاجة إلى إعادة فحص "PCR" للتأكّد من شفائها، وحالة واحدة ما زالت إيجابيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتائج الـPCR لعينات مجدلون وبعلبك ودير الأحمر وتعلبايا سلبية وحالة إيجابية بمخيم الجليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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