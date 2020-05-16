نتائج الـPCR لعينات مجدلون وبعلبك ودير الأحمر وتعلبايا سلبية وحالة إيجابية بمخيم الجليل

أكّدت رئيسة قسم مختبر "مستشفى ​بعلبك​ الحكومي" الدكتورة نجوى ياغي، أنّ "نتائج فحوص "PCR" الّتي أُجريت في مختبر المستشفى، وشملت 54 عيّنة من مجدلون و3 من بعلبك وعينة واحدة من ​دير الأحمر​ و23 من ​تعلبايا​، جميعها سلبيّة".

ولفتت إلى أنّ "حالة واحدة من مخيم الجليل قد تماثلت للشفاء، و3 حالات بحاجة إلى إعادة فحص "PCR" للتأكّد من شفائها، وحالة واحدة ما زالت إيجابيّة".