عبدالله وحبنجر وفواز تفقدوا مبنى إقامة المصابين بكورونا في بلدة مزبود

تفقّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبد الله​ ورئيس بلدية ​مزبود​ حسين حبنجر ورئيس ​بلدية شحيم​ أحمد فواز، المبنى الّذي يُقيم فيه الأشخاص المصابون بفيروس "كورونا" في بلدة مزبود، وتمّ الإطلاع على الإجراءات المتَّخذة للحجر وتعقيم المبنى، بالتعاون والتواصل مع ​وزارة الصحة العامة​ لإتمام الإجراءات اللّازمة.

في سياق متّصل، دعت بلدية مزبود الأهالي والمقيمين وكلّ من خالط المصاب يوسف أحمد فواز ووالدته بديعه محمد فواز، "تسجيل الاسم الثلاثي ورقم الهاتف على الخط الساخن لبلدية مزبود 70/062812، لإجراء فحص الـPCR من قِبل وزارة الصحة". ولفتت إلى أنّ "خليّة الأزمة ستقوم بمسح ميداني للعاملين في الأفران ومحال المواد الغذائية وبيع الخضار، الّتي لها احتكاك مباشر مع المواطنين، وتسجيل أسماء العاملين فيها وإجراء فحص الـPCR من قبل وزارة الصحة".