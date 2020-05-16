لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "ال​دولار​! صدر أمس عن ​رياض سلامة​ أن ​مصرف لبنان​ اشترى من السوق 11 مليون دولار فقط، وهذا كذب! مصرف لبنان يصادر شهريا من السوق بين 20 و 30 مليون دولار هي تحويلات من المغتربين ويدفعها لذويهم ب​الليرة​ غصبا عنهم، ولذلك نفقد ال $ وارتفع سعره، وللأبواق التي اشتراها سلامة للدفاع عنه: الناس تعرفكم".

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كانت هذه تفاصيل خبر السيد: مصرف لبنان يصادر شهريا من السوق بين 20 و30 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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