صحة السعودية: تسجيل 10 وفيات و2840 إصابة جديدة بكورونا بمجموع 50 ألف إصابة

بقفزة قياسية حادة ثالثة على التوالي، تجاوزت حصيلة ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​السعودية​ اليوم عتبة الـ50 ألفا، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها 52016 إصابة. ويعود معظم الإصابات الجديدة إلى الرياض 839 حالة، وجدة 450 حالة، ومكة المكرمة 366 حالة، والمدينة المنورة 290 حالة، والدمام 180 حالة.

وتوفى 10 أشخاص في السعودية خلال اليوم الأخير، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 302 حالة وفاة. وارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية خلال آخر 24 ساعة بواقع 1797 شخصا، وبلغ عددهم 23666 شخصا.