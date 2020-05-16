الصحة الكويتية: تسجيل 11 وفاة جديدة و942 إصابة بفيروس "كورونا"

كشفت وزارة الصحة ​الكويت​ية أنّه "تمّ تسجيل 942 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 13802 حالة، في حين تمّ تسجيل 11 حالة وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتّى اليوم 107 حالات".

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