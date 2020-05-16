الصحة العالمية: نأمل أن تكون الألعاب الأولومبية مكانا للإنتصار كورونا

أعرب مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهان غيبريسوس ، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة ​الألعاب الأولمبية​ في ​طوكيو​ بالانتصار على وباء كورونا، مؤكداً أن "المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الناس، وأن التعاون مع ​اللجنة الأولمبية الدولية​ خطوة هامة في هذا الاتجاه".

وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، وذلك خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بعد مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأمل أيضا "أن تصبح طوكيو مكانا لانتصار البشرية على ​فيروس كورونا​. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن يكون الأمر سهلا. يجب أن نقاتل جميعا معا لهزيمة فيروس كورونا ونتركه وراءنا".