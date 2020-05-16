أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهان غيبريسوس ، عن أمله في أن تحتفل البشرية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بالانتصار على وباء كورونا، مؤكداً أن "المنظمة ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الناس، وأن التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية خطوة هامة في هذا الاتجاه".
وأعرب عن أمله في التغلب على هذا الوباء، وذلك خلال مؤتمر تم تنظيمه عن بعد مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأمل أيضا "أن تصبح طوكيو مكانا لانتصار البشرية على فيروس كورونا. سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك. لن يكون الأمر سهلا. يجب أن نقاتل جميعا معا لهزيمة فيروس كورونا ونتركه وراءنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: نأمل أن تكون الألعاب الأولومبية مكانا للإنتصار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.