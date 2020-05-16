مقتل شخص وإصابة 3 آخرين من حرس وزير داخلية العراق بحادث سير لموكب

أفادت "روسيا اليوم" عن مصادر أمنية عراقية أن "موكب وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، تعرض لحادث سير خلال زيارته لمحافظة صلاح الدين في شمالي العراق، حيث توفي على الأثر أحد أفراد حماية الوزير خلال الحادث وأصيب ثلاثة آخرين بجروح، حيث انقلبت إحدى سيارات موكب الغانمي بين منطقتي عوينات والعوجة في محافظة صلاح الدين".
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، وصل صباح اليوم إلى محافظة صلاح الدين لتفقد الأوضاع الأمنية فيها في ظل وجود تحركات ومحاولات تقدم وتسلل لتنظيم داعش في تلك المنطقة.
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