الصحة الجزائرية تحذر من حشرة "بعوضة النمر" المسببة لأمراض لا علاج لها

حذّرت السلطات ​الجزائر​ية من موجة انتشار كبيرة لـ"بعوضة النمر الخطيرة التي من الممكن أن تجتاح العديد من الولايات في البلاد على غرار الطارف، وعنابة، وسكيكدة، وجيجل، وبومرداس، وبجاية، والجزائر العاصمة، والبليدة، وتيزي وزو، وتيبازة، خلال الأيام القادمة".

وفعّلت الوزارة نظام الإنذار والمراقبة في هذه الولايات وفي ولايات أخرى من الممكن أن تجتاحها هذه ​البعوض​ة، وأرسلت تعليمات للمستشفيات، وألزمتهم بأخذ الاحتياطات اللازمة، باعتبار أن ​الأمراض​ التي تنتقل عن طريق بعوضة النمر ليس لها دواء ولا علاج، كما أن وسائل الوقاية منها قليلة، والحماية التي تقدمها نسبية وليست كلية.

وسميت "بعوضة النمر" لأنها عبارة عن خطوط بيضاء وسوداء في أطرافها، كما أنها صغيرة جدا مقارنة بالبعوض العادي، وتنتشر في الفترة ما بين بعد أيار، وتتميز بأنها تنتشر في النهار، وتؤدي إلى 3 أنواع من الحمى، وهي حمى الضنك، الزيكا، شيكونغونيا، وهذه الأمراض أعراضها متشابهة، إذ تبدأ بالحمى.