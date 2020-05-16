الصحة العالمية تطلق منصة لتوحيد جهود الطب حول العالم للتغلب على كورونا

أطلقت ​منظمة الصحة العالمية​ منصة لتشارك البيانات وإجازات حقوق ​الملكية الفكرية​، لضمان الوصول إلى العدد الأكبر من الاكتشافات الطبية والتكنولوجية المنجزة، في إطار مكافحة ​فيروس كورونا​.

ودعا المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غبرييسوس، مع كل من رئيس ​كوستاريكا​ كارلوس الفارادو، ورئيس ​تشيلي​ سيبستيان بنييرا "أكبر عدد من الدول والجهات الناشطة في مجال الأبحاث، إلى المساهمة بشكل طوعي في إنشاء هذه المنصة التشاركية"، معتبرا أنه "في هذه الظروف الاستثنائية علينا أن نطلق العنان لقوة العلوم المطلقة لتوفير ابتكارات قابلة للاستخدام وتفيد الجميع أينما كان وبالتزامن".

وأشار في بيان إلى أن "الهدف من ذلك هو إقامة قاعدة بيانات للتكنولوجيا الطبية على صعيد اللقاحات والأدوية والتشخيصات، وأي اداة أخرى لمكافحة فيروس كورونا، ويمكن من خلال المنصة التشارك مجانا في معلومات وبيانات وحقوق ملكية فكرية لأدوات موجودة بالأساس أو جديدة".