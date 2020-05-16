رئيس الوزراء يتفقد أكبر قافلة مساعدات إنسانية يطلقها صندوق تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكبر قافلة مساعدات إنسانية يطلقها صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرين من الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، حول أنشطة الوزارة خلال هذه الفترة.

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وعرضت الوزيرة في التقرير الأول نتائج ترؤسها لأول اجتماع ـ عن بعد ـ ضم الوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية في عشرين دولة عربية، لمناقشة "تأثيرات أزمة كورونا على القطاع الثقافي في البلدان العربية"، والذي دعت لعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و ارنستو اوتون، المدير العام المساعد للثقافة باليونسكو، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة "الألكسو".

وأوضحت الوزيرة ان الاجتماع شهد استعراض التأثيرات المباشرة لأزمة تفشي فيروس كوفيد 19 على القطاع الثقافي، وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة الأزمة، إلى جانب صياغة عدة آليات لوضع استراتيجية عربية موحدة لمجابهة صعوبات مرحلة ما بعد كورونا.