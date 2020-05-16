شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تركى معارض يفضح أردوغان: يخفى إصابات كورونا رغم الأوضاع الكارثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الكاتب التركي المعارض أمين شولاشان، النظام التركي برئاسة رجب الطيب أردوغان، بسبب ما أسماه تعمد السلطة التركية بإخفاء الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا، الذي تفشى في تركيا، في محاولة منها لبث الأجواء الإيجابية رغم الوضع الكارثي.

الكاتب التركي المعارض شولاشان قال في مقال له في جريدة "سوزجو" التركية المعارضة، إلى أن هناك العديد من الحالات المتوفاة بفيروس كورونا تسجل في تقارير الوفاة بأمراض أخرى، قائلاً نحن لا نعرف عدد الأشخاص الذين يموتون يوميًا في مدن الأناضول، خاصة في الشرق والجنوب الشرقي، ولا نعرف حتى الظروف التي صاحبت وفاتهم.

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ولفت شولاشان، أن الحكومة تسجل وفيات كورونا على أنها نتيجة أمراض أخرى، لذلك فإن الأرقام الحقيقية تظل مخفية عن الأمة، وفسر ذلك بأن الغرض الرئيس وراء إخفاء الحقائق يكمن في رغبة السلطة خلق جو إيجابي ومتفائل في البلاد من خلال استخدام آلية الدعاية التي بين أيديها، متابعا أن لهذا السبب قررت الحكومة فتح مراكز التسوق، وعودة دوري كرة القدم في يونيو المقبل. بينما العديد من التجار ورؤساء الفرق ولاعبي كرة القدم قد أصيبوا بالفيروس بالفعل، مشيرًا إلى أن حسابات الخسارة النقدية والمكاسب النقدية تقف وراء كل قرار تتخذه الحكومة دون مراعاة لحياة المواطنين وصحتهم.