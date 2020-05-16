النائب أيمن أبو العلا: مذكرة للصحة بشأن زيادة المسحات للطاقم الطبى لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة سترفع مذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتقديمها لوزارة الصحة بشأن تغيير بروتكول العلاج للطاقم الطبى حتى لا يكون هناك اكتفاء بالتحليل لمن يظهر عليه أعراض فقط.
ولفت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أنه قام بالتنسيق مع النائب محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة البرلمان لزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من سلامة الطاقم الطبى وضرورة أن يكون هناك سرعة فى العزل وصرامة فى إجراءاته وتخصيص أماكن للعزل خاصة بالأطباء .
وشدد أنه لابد من زيادة المسحات الطبية للطاقم الطبى والذى يمثلون صف المواجهة الأول فى مكافحة فيروس كورونا ويعتبرون من المخالطين للمريض فى المقام الأول، مشيرا إلى أنه من الأهمية تدارك الإصابة بينهم نظرا لأنهم خط الدفاع الأول وأهمية دورهم فى الحرب الوقائية التى نخوضها.
وشدد أن نسبة الإصابات بين الأطقم الطبية أصبحت مقاربة للنسبة العالمية وهو ما يستلزم الحذر فى تجنب ارتفاعها ونشر ثقافة الالتزام بارتداء مستلزمات الوقاية الكاملة وعدم التهاون واتخاذ كافة إجراءات الوقاية .
وكانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة كبيرة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل دفع نقابة الأطباء إلى التحذير من استمرار تلك المعدلات التى بدورها تقلل من قوة الفرق المواجهه لهذا الوباء، مطالبة باتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين من هذا الوباء.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن إجمالى الإصابات بين الأطباء على مستوى الجمهورية كسر حاجز الـ230 إصابة، و10 وفيات، وذلك بعد إعلان إصابة الفريق الطبى بمستشفى الزهراء الجامعى، كاملا تقريبا، حيث بلغ حتى الآن عدد الإصابة فى الزهراء 49 إصابة بين الأطباء، من إجمالى 143 إصابة بالفريق الطبى بالمستشفى، مشيرا إلى أن معدل زيادة الإصابات وصلت إلى 100% فى أسبوع فقط، وأرجع السبب إلى عدم تطبيق إجراءات مكافحة العدوى التى طالما طالبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة بها منذ بداية الأزمة.
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