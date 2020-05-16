شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": ننتظر استلام برامج وأداء القطاع التعليمى لمناقشة الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن اللجنة تتمسك بمناقشة موازنة قطاعاتها للتعليم ما قبل الجامعى والتعليم العالي بمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" وذلك خلال الأيام القادمة ولا نية للاكتفاء بمناقشات لجنة الخطة والموازنة للقطاع.

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وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هناك تعاون وتنسيق تام بين اللجنتين بشأن موازنات القطاع التعليمي، لافتا إلى أنه كان من المقرر مناقشة الموازنة وخطة تطوير المنظومة التعليمية مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الجارى ولكن تم التأجيل نتيجة عدم وصول كافة الملفات من لجنة الخطة وأبرزها الملف الخاص بموازنة البرامج والأداء للتعليم وهو ما يتطلب الانتظار لحين وصوله لاهميتة في مناقشة البنود التفصيلية للقطاع مع الجهات المعنية .

وشدد أن التأخر يرتبط بإجازة موظفين اللجنة يومين الأسبوع الماضى بناء على ما قررته الأمانة العامة لاستكمال عمليات التطهير والتعقيم للمباني والقاعات التى عملت عليها الأمانة العامة، لافتا إلى أنه لا مجال للتراجع عن مناقشات اللجنة والجميع حريص على العمل رغم أزمة كورونا، فنواب البرلمان يدركون أنهم جند من جنود الوطن وعليهم مهمة تشريعية لابد من إتمامها مهما كانت المخاطر.